Vrijdag zonnig bij 0 graden, daarna opnieuw droog en iets zachter

Foto: Joris van Tweel

Vrijdag, Tweede Kerstdag, schijnt de zon de ganse dag. Het blijft droog en de temperatuur komt nipt boven het vriespunt uit. De wind is matig en komt uit het noordoosten. In de nacht vriest het 2 of 3 graden.

Zaterdag is het een stuk zachter bij 5 of 6 graden en trekken er wolkenvelden over, maar het blijft droog. De wind is matig en draait naar het noordwesten. Het gaat opnieuw 2 of 3 graden vriezen en er is kans op mist.

Zondag is het waterkoud met wolkenvelden en opnieuw kans op mist. De temperatuur blijft achter: het wordt maximaal 3 graden.

Na het weekend blijft de stroming uit het noorden of noordwesten komen. Er is veel bewolking en vanaf dinsdag is er kans op een (winterse) bui. Het is waterkoud bij overdag 3 of 4 graden en in de nachten tijdens opklaringen rond het vriespunt.