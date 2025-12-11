Vrijdag bewolkt met lokaal een spatje motregen

Foto: Lars Faber

De komende dagen is het weerbeeld wisselend met bewolking en soms zon. Wel zijn er in het weekend meer opklaringen.

Door: Johan Kamphuis

Vrijdag is het bewolkt met heel lokaal een spatje motregen. Het wordt 9 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind, windkracht 2 tot 3.

Zaterdag is er eerst bewolking maar volgen vanuit het westen flinke opklaringen en blijft het droog. Het wordt 10 graden bij een zwakke of matige wind uit het westen tot zuidwesten, windkracht 2 tot 3.

Zondag is er af en toe zon en neemt de bewolking in de loop van de dag toe. Het blijft droog en het wordt rond 7 graden. Ook maandag blijft het droog en zijn er regelmatig opklaringen. Het wordt 8 of 9 graden bij een matige wind uit het zuiden, windkracht 3 tot 4.

Dinsdag en woensdag wordt het zachter met 10 tot 12 graden. Beide dagen blijft het droog en lijkt er ook regelmatig ruimte voor de zon.