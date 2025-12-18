Vrijdag bewolkt met eerst kans op lichte regen

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

De bewolking overheerst de komende dagen, met zo nu en dan opklaringen.

Door: Johan Kamphuis

Vrijdagochtend is het bewolkt met eerst wat lichte regen. In de middag blijft het droog en klaart het vanuit het westen langzaam op. Het is zacht bij 11 of 12 graden en de wind uit het zuidwesten is matig, windkracht 3 tot 4.

Zaterdag is er veel bewolking maar af en toe is een waterig doorbrekend zonnetje mogelijk. Het blijft droog en bij een matige oostenwind is het met 6 graden een stuk frisser.

Zondag is het zacht met 8 tot 10 graden en blijft het droog. Ook dan zou de zon nu en dan kunnen doorbreken.

Na het weekend wordt het weer kouder. Maandag is het een graad of 6 en de dagen er na doet het kwik dagelijks een stapje terug. Tijdens Kerst ligt het kwik overdag iets boven en in de nachten rond of iets onder nul en dus is er kans op wat lichte vorst. De rol van de zon is nog onduidelijk en de kans op winterse neerslag klein.