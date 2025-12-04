Vrijdag bewolkt met een spatje regen

Foto: Lars Faber

De komende dagen is er veel bewolking met af en toe kans op lichte regen. In het weekend gaan de temperaturen naar de dubbele cijfers.

Door: Johan Kamphuis

Vrijdag is het bewolkt en kan er in de ochtend een spatje lichte regen vallen. Het wordt 7 graden bij een zwakke tot matige wind uit het zuiden tot zuidwesten, windkracht 2 tot 3. In de nacht naar zaterdag minima rond 9 graden en er valt wat lichte regen.

Zaterdag is het bewolkt en valt er in de ochtend en in de namiddag en avond af en toe regen. Het is zacht bij 9 of 10 graden bij een matige zuidenwind, windkracht 3 tot 4.

Zondag is het zacht bij 11 graden. Er is veel bewolking, er kan een buitje vallen maar er is ook kans op een korte opklaring.

Na het weekend zou het wel eens wisselvalliger kunnen worden en het blijft eerst zacht. Meer daarover leest u op de weerpagina of luister om 8.50 uur naar het weerpraatje tijdens de OOG/Ochtendshow