Vrieskou verdwijnt overdag en bewolking neemt wat toe, kans op een bui tijdens jaarwisseling

Foto: Joris van Tweel

Komend weekend wisselen bewolking en zon elkaar af. Het wordt minder koud en het blijft zo goed als droog. ’s Nachts is er nog wel kans op lichte vorst. Na maandag neemt de kans op neerslag toe.

In de nacht naar zaterdag is er kans op wat lokale nevel en mist. De dag na Kerst begint bewolkt, maar later breekt af en toe de zon door. In de middag wordt het 5 tot 6 graden. De wind komt uit het noorden tot noordwesten en is zwak tot matig. In de nacht naar zondag klaart het op en het kan 1 tot 2 graden vriezen.

Zondag laat de zon zich geregeld zien. De temperatuur zakt weer wat met het kwik rond 3 graden. De wind is zwak tot matig draait gedurende de ochtend van oost naar west. Later in de middag neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe. Zondagvond is het rond het vriespunt.

Maandag is het meestal bewolkt. Later op de dag kan heel kort en heel lokaal wat lichte motregen vallen. Het wordt 5 tot 7 graden bij een matige tot vrij krachtige wind uit het noordwesten. Ook dinsdag verloopt overwegend bewolkt bij dezelfde temperatuur

Op oudejaarsdag is er weer wat zon, maar ook de hele dag af en toe kans op een lokale bui. De dagen erna ziet het weerbeeld er ongeveer hetzelfde uit, al neemt de kans op neerslag wat toe.