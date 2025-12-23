Vrachtwagen belandt in sloot langs A7, snelweg ’s avonds opnieuw helemaal dicht voor berging (update)

Foto: 112 Groningen

Bij een ongeluk op de A7 bij Westerbroek is dinsdagmiddag een vrachtwagen in een sloot terecht gekomen. De snelweg werd daarom afgesloten tussen Westerbroek en Foxhol voor verkeer uit Stad De weg is inmiddels weer deels open, maar vanavond wordt de A7 weer helemaal afgesloten voor de berging van de vrachtwagen.

Het ongeluk gebeurde kort na 15.00 uur. Meerdere hulpdiensten spoedden zich naar de plek van de het ongeluk.

Ook een traumahelikopter werd ingezet, maar een woordvoerder van de politie laat weten dat er wonderwel geen gevonden vielen door het ongeluk. Naast de vrachtwagen was ook één ander voertuig betrokken bij het incident. Dit voertuig heeft slechts blikschade.

Het ongeluk veroorzaakte een flinke file vanaf de zuidelijke en oostelijke ringweg. De politie laat weten dat één rijstrook inmiddels weer bruikbaar is voor het verkeer.

Dat blijft zo tot 20.00 uur. Dan gaat bergingsbedrijf proberen de vrachtwagen te bergen. Daarvoor moet de hele rijbaan richting Duitse grens worden afgesloten. Dat blijft zo tot rond 03.00 uur.