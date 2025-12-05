Vooral bewolking en zo nu en dan neerslag tot na het weekend

Foto: Joris van Tweel

De lente is nog ver weg en een echte doorbraak van winterweer zit er voorlopig ook nog niet in. Wie de komende dagen de deur uitstapt, kan over het weer maar één ding concluderen: het is nog steeds herfst. Eén plus: de temperatuur klimt lichtjes omhoog.

Door Johan Kamphuis

Het is zaterdag overwegend bewolkt. In de ochtend is er kans op wat regen of een buitje, daarna blijft het tot in de namiddag droog. Maar richting de avond gaat het toch weer regenen. Het is zacht met 9 of 10 graden als maximumtemperatuur.

Zondag is er veel bewolking, maar kan af en toe even opklaren. Later op de dag gaat het regenen. Het is zacht met 10 of 11 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Er volgt een erg zachte nacht met minima rond 11 graden.

Met 12 of 13 graden as maximumtemperatuur wordt het maandag nog wat zachter met. Het blijft een groot deel van de dag droog, maar tegen het einde van de dag bereikt een volgend front ons gebied en gaat het regenen. Naast bewolking schijnt de zon zo af en toe, vooral op het eerste deel van de dag.

Ook de rest van de week lijkt behoorlijk zacht te verlopen, al zal het kwik wel een paar graadjes inleveren. Van de zachte zuidelijke tot zuidwestelijke stroming zijn we nog niet verlost. Daarbij blijft het licht onbestendig. Droge perioden worden afgewisseld door af en toe regen. Van een vroeg decemberwintertje zal voorlopig geen sprake zijn.