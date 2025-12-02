Volt maant provinciebestuur om haast bij vervanging treinstellen: “Ga voor elektrificatie spoorlijnen”

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De provincie loopt het risico vast te lopen in de zoektocht naar uitstootvrije treinen ter vervanging van de huidige dieselmodellen. Dat stelt de fractie van Volt in de Provinciale Staten, die zich zorgen maakt over het tempo van de besluitvorming en de mogelijke keuze voor accutreinen. Volgens Volt zijn deze treinen te krap, te duur en ongeschikt.

De huidige dieselelektrische treinen van vervoersbedrijf Arriva, die de regionale lijnen in Groningen en Friesland bedienen, lopen tegen hun maximale capaciteit aan. “Regelmatig lezen we berichten over overvolle treinen, en dat is niet bevorderlijk voor de populariteit en daarmee het gebruik van het openbaar vervoer”, stelt de fractie. Zij benadrukken dat passagiers een zitplaats moeten kunnen krijgen wanneer ze er voor kiezen om met de trein te reizen.

De treinen die Arriva nu gebruikt moeten op termijn vervangen worden door een emissievrij alternatief. Terwijl de concessie van Arriva tot 2035 loopt, waarschuwt Volt dat de industrie aandringt op snelle bestellingen om levering op tijd te garanderen. Het ontwerpen van een nieuwe trein kan zo’n acht jaar duren voordat de productie ka beginnen.

Twijfels over accutreinen

Het college van Gedeputeerde Staten zoekt al jaren naar een definitieve keuze, waarbij waterstof- en accutreinen lange tijd opties waren. Volt uit nu scherpe kritiek op de mogelijke aanschaf van accutreinen, die de provincie zou overwegen. De accutreinen van aanbieders als Stadler en Siemens bieden bijvoorbeeld slechts 154 tot 160 zitplaatsen – een marginale verbetering ten opzichte van de huidige 120 zitplaatsen nu. Volt noemt het koppelen van twee treinstellen tot één trein een “extreem dure” oplossing. Daarnaast is de laadspanning ongeschikt. De accutreinen moeten worden opgeladen via de bovenleiding. Volt wijst erop dat de gebruikelijke 1,5 kV gelijkstroom (DC) die in Nederland wordt gebruikt, “volstrekt onbruikbaar” is voor het laden. Volgens de partij is de internationale norm van 25 kV wisselstroom (AC) het enige logische alternatief voor de laadspanning.

Pleidooi voor volledige elektrificatie

Volt ziet volledige elektrificatie van de noordelijke nevenlijnen als de oplossing. Dit zou het mogelijk maken om normale, elektrische treinen met de gewenste grotere capaciteit in te zetten, die op de lange termijn veel goedkoper zijn dan de aanschaf en het onderhoud van accutreinen.

De fractie wijst op het recente besluit in Overijssel, waar men vanwege de hoge kosten heeft besloten af te zien van accutreinen ten gunste van elektrificatie van het traject Almelo – Mariënberg. Dit maakt volgens Volt de keuze voor het noordelijke deel van de Nedersaksenlijn (en andere Groningse spoorlijnen) helder: “Lijkt het uw college niet logisch om dan ook het noordelijke deel van de Nedersaksenlijn te gaan elektrificeren, gezien het feit dat accutreinen dus blijkbaar niet opgeladen kunnen worden op het zuidelijke deel?”

Imago

Tot slot waarschuwt Volt voor het imago van Noord-Nederland. Als er niets gebeurt, behouden de noordelijke provincies straks vrijwel als enige niet-geëlektrificeerde lijnen, wat het “onterechte negatieve beeld versterkt dat Noord-Nederland achtergebleven gebied is.”

De partij vraagt het college de voorstellen voor 25 kV AC-elektrificering serieus in overweging te nemen en te bespreken met de Provinciale Staten van Friesland, ProRail en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Volt is van mening dat deze aanpak de decennia van achterstand in één klap kan omzetten naar een voorsprong op de rest van het land. De vragen die de partij gesteld heeft zullen binnen enkele weken beantwoord worden.