Voedselbank start grote actie met scholen en bij alle winkels in Groningen

Foto: Sebastiaan Scheffer

De voedselbank Groningen start een grote inzamelingsactie. Dat gebeurt in diverse onderwijsinstellingen en alle winkels in Groningen, Haren, Ten Boer en Hoogkerk.

Aan leerlingen van de scholen wordt gevraagd om houdbaar voedsel en hygiëne-producten mee te nemen. Die worden dan ik kratten geladen en naar de voedselbank gebracht.

Vrijdag start er een actie bij de supermarkten in Groningen. Klanten krijgen een boodschappenlijst met het verzoek om één of meerdere producten te kopen voor de voedselbank. Die worden ingezameld door vrijwilligers van studentenvereniging Vindicat, medewerkers van de voedselbank en van bedrijven zelf.

De actie is volgens de voedselbank nodig om het aantal producten op peil te houden. Met de financiële donaties die de Voedselbank krijgt worden andere aankopen gedaan.