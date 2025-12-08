Vijfhonderd jaar stadsbeiaardiers gevierd met gratis concert en lichtkunst

Foto: 112 Groningen

Groningen viert komende vrijdag dat het vijfhonderd jaar geleden is dat er voor het eerst een stadsbeiaardier werd aangesteld op het carillon van de Martinitoren. In de Martinikerk vindt dan een gratis Winter Carillon Concert plaats. Bezoekers krijgen een combinatie van muziek, erfgoed en lichtkunst te zien.

Het evenement, georganiseerd door de gemeente, is opgezet na een ontdekking van oktober vorig jaar. Een afvaardiging van het gemeentebestuur en de gemeenteraad beklom toen de Martinitoren om de regenboogvlag te hijsen, ter gelegenheid van Coming Out Day. Fractievoorzitter Jim Lo-A-Njoe van D66 ontdekte toen een handgeschreven briefje met daarop de namen van alle beiaardiers van de afgelopen vijfhonderd jaar. ‘Meester Jacob’ was in 1525 de eerste beiaardier die door Stad werd aangesteld om het carillon te bespelen. Ter gelegenheid van de ontdekking werd in april al een plaquette onthuld bij het carillon in de Martinitoren.

Nu volgt dus een gratis concert. Het programma begint om 17.30 uur met een concert van de huidige stadsbeiaardiers Maurits Bunt en Bob van der Linde, samen met het Haydn Jeugd Strijkorkest. Vanaf 18.45 uur is aan de buitenkant van de Martinikerk een lichtkunstwerk te zien van Robert Sochacki, met een bijbehorende ‘soundscape’, geïnspireerd op het bekende carillon van de Martinitoren. Ook draagt stadsdichter Esmé van den Boom een gedicht voor.

