Vierde divisie: PKC ’83 onderuit tegen d’ Olde Veste ’54

Foto Andor Heij. PKC'83 opkomst.

PKC ’83 verloor zaterdagmiddag in de vierde divisie D de uitwedstrijd tegen d’ Olde Veste ’54 met 3-1.

De wedstrijd ging in de eerste helft redelijk gelijk op, maar de Groningers kwamen na een half uur aan de leiding door een kopbal van Rob Schokker. Na 35 minuten kwam de ploeg uit Steenwijk op gelijke hoogte via een schot van Nick Kuiper. In de 43e minuut werd het 2-1 via Harmen Nijboer.

Na de thee drong PKC wel aan, maar de mogelijkheden gingen er niet in. Een kwartier voor tijd besliste Mark Bruintjes de wedstrijd: 3-1.

PKC ’83 blijft op de tiende plaats staan met 17 punten uit 14 wedstrijden. Volgende week spelen de Groningers thuis de laatste wedstrijd voor de winterstop tegen koploper NEO uit het Twentse Borne. Voor die tijd, dinsdagavond, speelt PKC nog voor de beker bij FC Surhuisterveen.