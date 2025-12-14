Verrassing voor huurders die hun tuin vergroend hebben: bloembollen voor biodiversiteit

Groningse Straatboer Steven deelt bloembollen uit aan deelnemend gezin. Foto: ingezonden

Huurders in de gemeente Groningen die dit jaar hebben meegedaan aan het vergroenen van hun versteende voortuin zijn verrast met een zakje biologische bloembollen. Deze actie, een initiatief van stichting Straatboer, geeft de lokale biodiversiteit een belangrijke vroege boost.

Stichting Straatboer bezocht in de gemeente Groningen ruim zestig huurders, waar in totaal 672 bloembollen werden bezorgd. Vaak werden de bollen nog dezelfde dag in de grond gezet. “Wat een leuke verrassing”, laat Mariëlle weten, die een woning huurt bij woningcorporatie Nijestee. “Zo kan ik straks al vroeg in het voorjaar genieten van kleur in mijn nieuwe tuin.” Huurders konden zich via de woningcorporaties aanmelden voor de gratis make-over van hun versteende voortuin, een actie waar veel animo voor is.

Van buren naar buren

In de afgelopen twee jaar werden in meerdere steden ruim driehonderd tuinen vergroend, vaak met behulp van buren die planten kwamen doneren. Om iedereen te bedanken, ontvingen de deelnemende huurders twee pakketten met biologische bloembollen: één voor de eigen tuin en één om uit te delen aan de buurman of -vrouw. “Iedere enkele vergroening leidt zo tot een dubbele vergroening, meer verbinding en contact in de buurt”, benadrukt Emma Portegies, initiatiefnemer van dit project. “Niet zenden maar brengen.”

Voedsel voor de vroege lente

Stichting Straatboer is een organisatie die versteende voortuinen van sociale huurwoningen vergroent door tegels te vervangen door planten. Ze stimuleert hiermee biodiversiteit, sociale betrokkenheid en een gezondere woonomgeving, waarbij veelal tweedehands planten worden gebruikt die anders zouden worden weggegooid.

Christiaan Kuipers, directeur van de stichting Straatboer, benadrukt de ecologische winst: “Niet alleen bewoners worden blij van de bloembollen, ook de eerste hommels, bijen en vlinders zullen straks in het voorjaar blij zijn met de bloeiende krokussen, narcissen of sneeuwklokjes. De bloembollen zullen namelijk al bloeien vanaf februari, als nog een groot deel van de tuin zich in de winterslaap bevindt, en vormen zo een cruciale voedselbron voor de eerst rondvliegende insecten.”