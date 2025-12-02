Vernieuwde studentenflat Van Heemskerckstraat officieel heropend na verbouwing

Foto: Sofie Dallinga

De studentenflat van Lefier aan de Van Heemskerckstraat is deze dinsdagmiddag officieel heropend na een grondige verbouwing. Het pand heeft er 34 kamers bij gekregen en de bewoners hebben nu allemaal een eigen badkamer. Wethouder Rik van Niejenhuis verrichtte de opening van de compleet verbouwde flat uit de jaren ’60.

Na de verbouwing, die anderhalf jaar geleden begon, zijn alle kamers semi-zelfstandig geworden: elke student heeft nu een eigen badkamer met toilet. De keuken en woonkamer worden nog steeds gedeeld met zeven huisgenoten. Dat moet volgens woningcorporatie Lefier zorgen voor meer privacy, maar ook voor betaalbare huur.

Door de gezamenlijke badkamers te vervangen door inpandige badruimtes in de kamers en de flat met een extra verdieping op te toppen, kwam er ruimte vrij om 34 extra kamers te maken.

De vernieuwing maakt de flat ook veel energiezuiniger, want de bestaande betonnen binnenmuren zijn ingepakt met een nieuwe gevel. Daartussen is de flat goed geïsoleerd. Ook zit er een warmtepomp onderin het pand en zijn er zonnepanelen in de gevel verwerkt, zodat het gebouw in 2030 gasvrij kan zijn.

Ook op de begane grond zijn nieuwe voorzieningen: een wasserette en ruimtes om te studeren en recreëren. Daar komt mogelijk ook nog een buurthuis bij. Wethouder De Wrede liet dat half oktober weten, na wensen uit de buurt en de gemeenteraad. Het buurthuis moet de plek gaan innemen van het café onderin de flat.