Verlichting kerstboom Grote Markt ontstoken

Foto: Rieks Oijnhausen

Op de Grote Markt is zaterdag aan het einde van de middag de verlichting in de grote kerstboom ontstoken. De handeling werd verricht door wethouder Carine Bloemhoff (PvdA).

In de binnenstad vindt sinds vorige week het evenement Wintergoud plaats, met onder andere een kerstmarkt, ijsbaan en reuzenrad. Hoewel het festijn al een week bezig is, bleef de verlichting in de grote kerstboom tot zaterdagavond donker. Men wachtte, conform traditie, tot Sinterklaas het land verlaten had.

De kerstboom op de Grote Markt is 22 meter hoog. De afgelopen maanden is de Groningen City Club actief op zoek geweest naar de perfecte boom, waarbij vijftien eigenaren hun boom hadden aangeboden.

“Het is een hele mooie, grote en volle Nordman. De boom stond in een tuin in Eelde, maar te dicht tegen de woning aan. Daardoor vormde de boom een gevaar bij een storm”, liet Louis van der Tuin van de Groningen City Club eerder weten over de selectie. Wintergoud op de Grote Markt duurt nog tot en met 4 januari.