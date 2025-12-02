Verhoging prijs buskaartjes blijft na protest in Staten beperkt

Foto: Joris van Tweel

Busritjes in Groningen worden volgend jaar niet 2,6 cent maar 1,3 cent per kilometer duurder. Dit gebeurt na protest vanuit de Provinciale Staten van Groningen en Drenthe tegen de door het OV-bureau Groningen Drenthe voorgestelde tariefsverhoging.

Het OV-bureau had de verhoging van 2,6 cent voorgesteld om de kosten op te vangen die ontstaan door de invoering van het nieuwe betaalsysteem OVpay. Bij OVpay wordt automatisch staffelkorting toegepast, waardoor frequente reizigers voordeliger uit zijn dan incidentele reizigers. De extra kosten moesten betaald worden door een hogere kilometerprijs.

Partijen in de Provinciale Staten uitten hun zorgen. Iets dat vorige week ook al te horen was in de Groningse gemeenteraad. Wesley Pechler van Partij voor de Dieren stelde dat met name de incidentele reiziger hierdoor geraakt wordt. Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) nuanceerde dit door te spreken van een kostenverschuiving in plaats van een kostenstijging. “Een veelreiziger krijgt al na tien euro reizen via OVpay met korting te maken. Je registreert je pinpas en voor de rest hoef je hier niets voor te doen.”

Het voornaamste bezwaar van de Provinciale Staten was echter dat de berekening van de benodigde 2,6 cent verhoging was gebaseerd op een hypothetisch model, aangezien het OVpay-systeem pas in de loop van 2026 volledig operationeel zal zijn. Meerdere partijen vinden de voorgestelde verhoging daarmee te voorbarig.

De Statenleden hadden de verhoging het liefst helemaal van tafel geveegd, maar kwamen uiteindelijk tot een compromis en kozen voor een halvering van de voorgestelde verhoging. Hiermee wordt de kilometerprijs alsnog hoger dan nu het geval is, maar blijft de stijging beperkt tot 1,3 cent.