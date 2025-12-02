Velocitas 1897 na magere zege op HSC ronde verder in districtsbeker

Foto Andor Heij. Velocitas 1897

Eersteklasser Velocitas 1897 heeft dinsdagavond in Sappemeer de volgende ronde gehaald van de noordelijke districtsbeker.

De regerend bekerhouder versloeg vierdeklasser HSC met 1-0. Kay Bootsma scoorde voor de pauze voor Velocitas. Er waren kansen op meer doelpunten. Die werden niet benut, waardoor het tot het einde onnodig spannend bleef. De wedstrijd werd later gespeeld dan de andere duels in de tweede ronde vanwege een sterfgeval bij HSC.

De Groningers spelen in de derde ronde in Leeuwarden tegen competitiegenoot LAC Frisia 1883. Een datum en tijdstip zijn nog niet vastgesteld. In principe is dat zaterdag 13 december, maar daar kunnen de clubs in overleg nog van afwijken.

Eerder plaatsten zich al vijf Groninger clubs. Voor de meeste wedstrijden zijn inmiddels andere data vastgesteld dan 13 december.

Programma:

FC Surhuisterveen (eerste klasse) – PKC’83 (vierde divisie) Dinsdag 9 december 20.00 uur.

Groen Geel (derde klasse) – Flevo Boys (vierde divisie) Dinsdag 9 december 20.00 uur.

Be Quick 1887 (eerste klasse) – Corenos (derde klasse) Dinsdag 9 december 20.00 uur

Broekster Boys (eerste klasse) – GVAV (tweede klasse) Zaterdag 13 december 14.00 uur.

Sneek Wit Zwart (tweede klasse) – Oranje Nassau (eerste klasse) Zaterdag 13 december 15.00 uur

LAC Frisia 1883 (eerste klasse) – Velocitas 1897 (eerste klasse) Nog geen definitieve datum.

Op vrijdag 17 december wordt geloot voor de vierde ronde van de districtsbeker. Er zitten dan nog zestien clubs in de pot.