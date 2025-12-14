Veertig belangstellenden kijken met sterrenkundige naar vallende sterren: “Het was erg gezellig”

Op de sterrenkijkavond in het Beijumerbos kwamen zaterdagavond zo’n veertig geïnteresseerden af. Dat vertelt sterrenkundige Jeffrey Bout, die de avond organiseerde.

“Ik vind het leuk om zo nu en dan met een telescoop op een plek te gaan staan en mensen de mogelijkheid te bieden om naar de hemel te kijken”, zegt Bout. “Zaterdagavond, of eigenlijk afgelopen nacht, vond het hoogtepunt van de Geminiden-meteorenregen plaats. Ik zeg altijd dat je twee keer per jaar de beste kans hebt op vallende sterren: de Perseïden in augustus en de Geminiden in december. Hoewel je op andere momenten ook vallende sterren kunt zien, heb je het bij deze momenten over grote aantallen.”

Tientallen meteoren

Bout stond zaterdagavond rond 21.00 uur opgesteld bij het kunstwerk van Gjalt Blaauw in het Beijumerbos, nadat hij dit via verschillende kanalen had aangekondigd. “Het is een hele mooie avond geworden. Uiteindelijk kwamen er zo’n veertig mensen langs, waaronder ook een aantal kinderen die eerder deelnamen aan mijn kindercursus ‘sterrenkunde’.” Het zicht was ook goed. “Soms was er wat sluierbewolking, maar in de meeste gevallen hadden we een vrij uitzicht. We hebben enkele tientallen meteoren gezien.”

En daar bleef het niet bij. Op dit moment zijn er ook twee planeten zichtbaar: Jupiter en Saturnus. Saturnus kennen we als de planeet met de ringen, al zijn die momenteel bijna niet zichtbaar. Dat komt omdat we op dit moment vanaf de aarde tegen de zijkant van de planeet kijken. “Via de telescoop hadden we een goed zicht op deze planeten, die we goed hebben kunnen bewonderen. Ook lukte het om een aantal nevels in beeld te brengen. Ik kijk terug op een geslaagde en erg gezellige avond.”

Gruis

De Geminiden is een jaarlijkse, actieve meteorenzwerm die elk jaar tussen ongeveer 7 en 16 december de aarde passeert. De piek, waarbij de meeste vallende sterren te zien zijn, wordt rond 13 of 14 december bereikt. Met vallende sterren wordt bedoeld dat er niet daadwerkelijk sterren vallen. Het wordt veroorzaakt door gruis dat verbrandt in onze atmosfeer. De stofdeeltjes zijn afkomstig van de asteroïde Phaethon. Dit is een kleine planeet die voorheen een komeet was, maar niet meer actief is.