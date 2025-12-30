Veendammer radiomakers doneren speelgoed aan het Martiniziekenhuis

De kinderafdeling van het Martiniziekenhuis heeft dinsdagochtend dozen en tassen vol nieuw speelgoed gedoneerd gekregen van radiomakers uit Veendam.

De radiomakers deden dit via hun Kerst Marathon Radio-actie, waarin zij geld inzamelen voor Stichting Eerste Hulp en speelgoed voor het Martiniziekenhuis. Dinsdag werd het speelgoed afgeleverd in het ziekenhuis, waar pedagogisch zorgverlener Sieneke Heikens hen met een brede glimlach stond op te wachten. “Wij krijgen wel vaker spullen gedoneerd, maar dit is echt niet normaal. De tafel begeeft het bijna door alles wat erop ligt en dan ligt er nog meer op de bank”, aldus Heikens.

Anthony Hooijer is één van de radiomakers die onderdeel is van de Kerst Marathon Radio-actie. “We wilden met zijn allen iets doen, maar al snel was er bij ons de overtuiging dat we het ook goed wilden aanpakken. Toen kwam mijn collega Judith met het idee om aan het ziekenhuis te doneren en daar stonden we allemaal direct achter”, aldus de Veendammer radio-dj.

De Kerst Marathon Radio-actie loopt nog tot 3 januari en is te beluisteren via hun website, waar donaties nog altijd welkom zijn.