Veelal zacht en wisselvallig weer tot en met het weekend, Kerstmis lijkt koud te worden

Foto: Joris van Tweel

De komende dagen verlopen grotendeels zacht. De temperatuur schommelt (met een dipje op zaterdag) rond de 9 à 10 graden. Qua neerslag en bewolking schommelt het weerbeeld per dag lichtjes heen en weer. Met kerst kan het weer echter echt gaan omslaan, want er komt koude lucht onze kant op.

Door Johan Kamphuis

Het is donderdag bewolkt en in de ochtend valt er hier en daar wat motregen. Het wordt 10 graden bij een matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. Vrijdag is het eerst grijs, maar breekt in de middag de zon vanuit het westen geregeld door. Het blijft droog en met 12 graden als maximumtemperatuur is het erg zacht voor de tijd van het jaar.

Zaterdag is er veel bewolking, met in de namiddag en avond vanuit het zuiden wat lichte regen. Het kwik komt met 6 graden als maximumtemperatuur lager uit en het voelt waterkoud aan. De zuidoostenwind is zwak tot matig. Met 8 of 9 graden wordt het zondag weer wat zachter, maar dat is maar tijdelijk.

Want na het weekend gaan de temperaturen in een oostelijke stroming weer naar beneden. We gaan op weg naar een koude kerst, waarbij het misschien wel gaat vriezen. De kans op een witte Kerstmis is vooralsnog erg klein.

Duiken we vanaf de kerst de winter in? Het zou zomaar kunnen! Voor meer (kerst)weer en eventuele naderende winter, kijk op de weerpagina of luister naar het weerpraatje tijdens de OOG Ochtendshow. Dat beluister je iedere ochtend rond 8:50 uur.