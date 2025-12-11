Veel waarschuwingen voor binnenrijden zero-emissionzones; vanaf zondag ook boetes

Foto: Joris van Tweel

In de gemeente Groningen zijn dit jaar tot nu toe 1.558 waarschuwingen uitgedeeld aan bestuurders die zonder toestemming een zero-emissionzone binnenreden.

Tot nu toe heeft niemand een boete ontvangen. Dit in tegenstelling tot diverse andere gemeenten. Die legden in totaal bijna 30 duizend boetes op. Koploper is Rotterdam met 14 duizend boetes. De boetes volgden na een maandenlange waarschuwingsperiode voor bestuurders van bestel- en vrachtvoertuigen. Dat blijkt uit een analyse van gemeentelijke rapportages door vergelijkingswebsite overstappen.nl.

Sinds juli van dit jaar zijn de meeste steden overgegaan op handhaving via boetes; 120 euro voor bestelauto’s en 310 euro voor vrachtauto’s. In de gemeente Groningen worden pas vanaf 14 december boetes uitgedeeld. De opbrengst gaat niet naar de gemeente, maar naar de staatskas.

Gemeenten hebben de zones ingevoerd om de luchtkwaliteit in binnensteden te verbeteren. In meerdere gemeenten ligt de naleving inmiddels boven de 95 procent. Gemeenten melden dat veel ondernemers tijdens de waarschuwingsperiode hun routes hebben aangepast, ontheffingen hebben geregeld of zijn overgestapt op schonere voertuigen.