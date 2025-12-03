Veel sportclubs in Groningen hebben verplichtingen rond sociale veiligheid nog niet op orde

Foto: Bubble Soccer DTW / https://airballingdtx.com/bubble-soccer/

Een flink aantal aanbieders van sportactiviteiten in de gemeente Groningen voldoet nog niet volledig aan de nieuwe regels voor sociale veiligheid, die vorig jaar zijn ingevoerd door de gemeente. Het gemeentebestuur geeft deze clubs tot het begin van het komende sportseizoen in augustus de kans om alles op orde te brengen. Daarna bestaat de kans dat de gemeente gaat handhaven, door bijvoorbeeld subsidieaanvragen te weigeren.

De gemeente begon twee jaar geleden met een actieplan, om te zorgen dat sportclubs maatregelen nemen tegen ongewenst gedrag en zorgen voor een veilige cultuur. Onder de noemer van het ‘Gronings normaal’ moeten sportaanbieders allemaal een vastgestelde gedragscode hebben, een duidelijke vertrouwenspersoon en trainers/begeleiders met een VOG. De trainers en begeleiders moeten ook een online cursus hebben gevolgd via NOC*NSF op het gebied van sociale veiligheid. De laatste twee regels gelden ook voor vrijwilligers.

Volgens de gemeente is de afgelopen jaren al veel gedaan om sport- en beweegorganisaties de goed kant op te krijgen. Maar uit de landelijke monitoringtool van NOC*NSF, de organisatie waar de regels uit voortvloeien, blijkt dat een flink aantal Groningse aanbieders nog geen gehoor heeft gegeven aan de oproep, die volgens de gemeente nadrukkelijk niet vrijblijvend maar verplicht is.

‘Gronings normaal’ niet vrijblijvend: ‘Consequenties voor samenwerking’

Het gemeentebestuur laat woensdag weten dat sportclubs nog tijd krijgen om aan de regels te voldoen, maar niet lang meer. Vanaf 18 augustus volgend jaar is gedogen voorbij en kan de gemeente handhavend optreden. Niet voldoen aan alle basisregels kan invloed hebben op deelname aan evenementen waar de gemeente bij betrokken is (denk aan de Sport & Cultuurhopper of de Nationale Sportweek), maar ook subsidieaanvragen bij de gemeente zouden wel eens afgewezen kunnen worden.

“We gaan vanaf de start van het nieuwe sportseizoen hier wel echt strenger op handhaven”, schrijft het college aan de gemeenteraad. “We vinden het als gemeente belangrijk dat sociale veiligheid op sportclubs geen vrijblijvendheid is. De sportregisseur sociale veiligheid kan sportclubs hierbij ondersteuning bieden en er worden in aanvulling op de brief ook nog twee informatiebijeenkomsten gepland voor clubs. Maar wanneer na 18 augustus 2026 blijkt dat het ‘Gronings normaal’ niet op orde is, dan zal dit consequenties hebben voor de samenwerking met de gemeente vanaf het nieuwe sportseizoen”