Veel animo voor uitdeelactie ‘kerstpakketten’ in De Hoogte

Foto: Albert van der Berg

Bij de Weggeefwinkel aan de Almastraat in De Hoogte werden vrijdagmiddag ‘kerstpakketten’ uitgedeeld. Bewoners die tijdens de decembermaand een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken, konden de pakketten gratis afhalen.

Van de uitdeelactie werd een klein kerstmarktje gemaakt voor inwoners. Naast het uitdelen van de kerstpakketten konden bezoekers ook een kop koffie met wat lekkers of een beker glühwein nuttigen.

De actie werd dit jaar voor de derde keer georganiseerd door GoeieBuurt en het Bewonersplatform De Hoogte. Vorige week konden inwoners producten doneren, zoals etenswaren, verzorgingsproducten en speelgoed. OOG sprak daar maandag over met teamleider Lily Lanser: