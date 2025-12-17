Vanaf maart ook aanlijnplicht voor honden op wegen door Onnerpolder en Oostpolder

Honden moeten vanaf 1 maart 2026 overal aangelijnd blijven in de Onnerpolder en Oostpolder. De gemeente en de provincie voeren de maatregel in om de natuur in en rond het Zuidlaardermeergebied beter te beschermen.

De polders liggen grotendeels in het Natura 2000-gebied bij Zuidlaardermeer. Dit is een belangrijk natuurgebied voor broedvogels en trekvogels. Loslopende honden kunnen deze dieren verstoren of verjagen.

De provincie had in de gebieden al een aanlijnplicht ingesteld. Op enkele gemeentelijke wegen gold die regel nog niet. De gemeente trekt de regels nu gelijk, zodat in het hele gebied dezelfde afspraken gelden. De aanlijnplicht geldt straks op de Nooderhooidijk, Zuiderhooidijk, Zeelandenweg, Osdijk en Meester Koolweg. Hiermee wil de gemeente zorgen voor duidelijke regels en betere bescherming van de natuur.

Hondeneigenaren kunnen hun hond nog wel los laten lopen op wegen aan de rand van het gebied, zoals de Koelandsdrift en Noordlandsdrift. De aanlijnplicht gaat gelden bij de start van het broedseizoen. Dan moeten ook borden en informatie voor bezoekers beschikbaar zijn, waarop de aanlijnplicht staat aangegeven.