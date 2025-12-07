Van roemruchte kroeg naar sfeervolle eetbar: Luke opent na grondige verbouwing in Hoogstraatje

Eigenaren Ruben en Stephan. Foto: Erick Bakker

In het Hoogstraatje is zondag eetbar Luke feestelijk geopend. Luke is gevestigd in het pand van de voormalige buurtkroeg café Koster, waar in een grijs verleden ook homobar The Duke zat. De nieuwe eigenaren, Ruben en Stephan, hebben de afgelopen periode de zaak volledig verbouwd en vernieuwd.

Ruben en Stephan leerden elkaar kennen bij een cateringbedrijf, waar hun samenwerking zo goed beviel dat het idee ontstond om samen een eigen zaak te beginnen. Ze gingen op zoek en kwamen al snel het pand in het Hoogstraatje tegen. “Het is een hele mooie locatie. Daarnaast heeft het een roemruchte geschiedenis, waardoor veel mensen het kennen”, vertellen ze. “Dit was het eerste pand dat we bekeken en het was direct raak, maar je moest er wel even doorheen kijken om de mogelijkheden en potentie te zien.”

Hun ambitie is duidelijk: ze willen een gezellige locatie creëren waar mensen zich thuis voelen. “We willen eten aanbieden dat niet overal verkrijgbaar is, maar ook geen menukaart met uitsluitend ‘bijzondere’ keuzes”, leggen ze uit. “We zijn geopend van ongeveer 11.00 of 12.00 uur tot ’s avonds 22.00 uur. Mensen kunnen hier terecht voor een lekkere maaltijd, een kop koffie, maar ook voor een glas cava met een hapje erbij tussen de middag. Die vrijzinnigheid in benadering, dat is ons concept.”

Tekst gaat verder onder de foto’s:

De afgelopen periode is de zaak verbouwd. Foto: Erick Bakker Foto: Erick Bakker

Rolverdeling

De rolverdeling tussen de twee eigenaren is helder: Ruben staat in de keuken als de creatieve geest, terwijl Stephan aan de voorkant het gezicht is. “In geval van ziekte kunnen we elkaars rol overnemen. In principe draaien we het etablissement met ons tweeën, waarbij we in de toekomst wellicht wel met een aantal personeelsleden willen gaan draaien. Het is fijn dat we in de beginfase een vangnet hebben van mensen die hun hulp hebben toegezegd. Zij kunnen inspringen waar het nodig is.”

Over het concept: “Het idee is meer: we gaan naar Ruben en Stephan om daar een hapje te eten. Dat is het concept. We zijn niet op zoek naar het concept dat mensen hier specifiek komen voor een pizza of een hamburger. Het is een beleving.”

“Ik heb vertrouwen in deze mannen”

Afgelopen zondag vond er een besloten opening plaats voor vrienden, familieleden, buurtbewoners en vooral ook de mensen die de afgelopen periode hebben geholpen bij de intensieve verbouwing. De vorige eigenaar, Willem Koster, was een van de genodigden en is enthousiast: “Zeer fraai wat Ruben en Stephan hier van gemaakt hebben. Ik heb vertrouwen in deze mannen.” Ook andere bezoekers reageerden positief: “Sfeervol, lekkere hapjes en een uitnodigende sfeer, een toffe plek om te chillen.”

Komende donderdag gaan de deuren van eetbar Luke officieel en volledig open voor het publiek.