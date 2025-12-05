Van Marum: ‘Alle huurders in bevingsgebied hebben dit jaar nog hun onderhoudsvergoeding’

Alle huurders in het Groningse aardbevingsgebied die hun toegezegde vergoeding voor achterstallig onderhoud aan hun woning nog niet hebben, krijgen deze dit jaar nog. Voor bewoners die al lang wachten op versterking gaat rap uitbetalen niet op: volgens staatssecretaris Van Marum kan niet iedereen die binnen de regeling valt vóór 1 januari volledig worden uitbetaald.

De betaling van de 750 euro voor achterstallig onderhoud loopt via de woningcorporaties en moet vóór januari 2026 bij iedereen die in aanmerking komt op de rekening staan, schrijft staatssecretaris Eddie van Marum aan de Tweede Kamer. In januari werd duidelijk dat meer dan 6.000 sociale huurders onder de regeling vallen. Door onzekerheid over versterking werd onderhoud vaak uitgesteld. Groninger Kamerleden Sandra Beckerman (SP) en Julian Bushoff (GL/PvdA) kregen steun van de Kamer om het geld snel uit te keren.

Staatssecretaris Eddie van Marum (BBB) laat vrijdag weten gehoor te geven aan die motie. Het geld voor de €750-regeling is inmiddels naar de woningcorporaties gegaan. Woningcorporaties keren het bedrag door aan hun huurders. Volgens Van Marum zullen alle huurders die recht hebben op de vergoeding dit voor het einde van het jaar op hun rekening hebben.

Langer wachten totdat alle ‘Maatregel 16’-bedragen zijn uitgekeerd

De twee Kamerleden slaagden ook met een motie om de hogere vergoeding van €2.500 voor bewoners die lang wachten op versterking uiterlijk op 1 november uit te keren. Dat blijkt nu niet voor alle gedupeerden haalbaar te zijn, aldus Van Marum. Een deel van de woningeigenaren heeft de 2.500 euro al ontvangen. Anderen krijgen het bij het besluit over de versterking of zodra hun woning veilig is verklaard.

“Het moment van compensatie is afhankelijk van de situatie van de bewoner en de grondslag voor de vergoeding aan eigenaren van een eigen woning of huurders van een huurwoning. Daarom is het onmogelijk dat alle bewoners de vergoeding hebben ontvangen vóór 1 november jl.”, aldus Van Marum.

Voor gebieden als Batch 1588 en de Zandplatenbuurt-Zuid verwachten gemeenten, NCG en het ministerie dat de uitbetaling in de eerste helft van 2026 kan starten.