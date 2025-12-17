Van festivalafval naar tas: het Groningse initiatief Green Gear

Het verzamelde afval (foto: Jouke Minze Benedictus)

Campingstoelen, tenten en luchtbedden. Veel kampeerspullen blijven na meerdaagse festivals als afval achter op het festivalterrein. Een duurzame verwerking van dit afval bestond tot voor kort niet, tot de komst van Green Gear: een duurzaam initiatief uit Groningen, opgericht door Jouke Benedictus. Door heel Nederland gaat hij langs festivals om achtergelaten kampeermateriaal op te halen voordat ze in de afvalstroom belanden.

Het initiatief is begonnen op de camping van Mysteryland. Als bezoeker van het festival merkte Jouke hoeveel spullen na afloop bleven liggen op het terrein. Dit inspireerde Jouke om het afval een tweede leven te geven. Met Green Gear verwerkt hij de achtergelaten producten tot nieuwe bruikbare tassen.

“Onze buurman kwam uit zijn tent met zijn koffertje en vriendin en vertrok naar huis, maar zijn tent bleef staan”, vertelt Jouke. “Met verbazing liep ik naar de auto en toen zag ik op het terrein nog meer tenten en spullen blijven liggen.” Volgens Jouke is hier het plan voor een duurzaam product ontstaan: “Met deze spullen kan veel meer gedaan worden.”

Festivals

Jouke wilde de spullen een nieuw jasje geven, maar dat bleek lastiger dan gedacht. Festivals hebben vaak een vaste gang van zaken voor afvalverwerking, waardoor het voor initiatieven als Green Gear lastig is om toegang te krijgen tot de achtergebleven producten. Toch wist Jouke het afgelopen jaar bij twee grote festivals binnen te komen: TT Assen en Wildeburg.

Rob van Wegen, verantwoordelijke voor het duurzaamheidsbeleid bij festival Wildeburg, geeft aan dat het voor festivals vaak ingewikkeld is om iets met het achtergelaten kampeermateriaal te doen. Denk bijvoorbeeld aan het vinden van een bestemming voor de spullen en het regelen van het verzamelen en vervoer ervan.

Wildeburg werkt al jaren samen met Decathlon en Studio Hearing. Deze bedrijven hebben eerder geprobeerd iets met het achtergelaten materiaal te doen, maar dat werkte volgens Van Wegen niet genoeg. “Daar biedt Green Gear dus een oplossing”, voegt hij toe.

Van idee naar product

De eerste stap voor Jouke was gezet: toegang krijgen tot het festivalterrein en dus tot de achtergebleven spullen. Maar wat moest hij op korte termijn met al die spullen doen? Jouke woont zelf in de Stad en daar is niet veel ruimte. Voor het opslagprobleem heeft hij een creatieve oplossing: “Dat is wel grappig, het afval ligt momenteel bij de overburen van mijn ouders in de schuur opgeslagen.”

Om het afval te verwerken tot producten is Jouke op zoek gegaan naar fabrikanten. Tijdens De week van de Duurzaamheid is Jouke in contact gekomen met een eigenaar van een naaiatelier. Met een eerste lading afval kwam Jouke aan bij het atelier om de eerste samples te laten maken. “De samples zijn uitgegroeid tot geweldige tassen”, vertelt Jouke tevreden.

Nominatie

Green Gear kreeg ook buiten de festivalterreinen aandacht. Het initiatief werd genomineerd voor De Duurzame Dertig, een lijst met dertig duurzame initiatieven in Nederland. Op 1 november 2025 waren de geproduceerde tassen bovendien te zien tijdens de modeshow Kleer’nzooiXXL in de Martinikerk in Groningen. Bij deze modeshow staat het hergebruik van kleding centraal.

Voor het komende festivalseizoen heeft Jouke al contact met meer organisaties die willen kijken of Green Gear hen kan helpen bij verduurzaming. Toch hoopt de startende ondernemer met Green Gear nog meer festivals te bereiken, zodat nog meer achtergelaten kampeerspullen opnieuw gebruikt kunnen worden. Tegelijkertijd hoeft het initiatief niet te snel te groeien van hem: “Voor nu doe ik alles in mijn eentje, dus ik pak alles stap voor stap aan. De lancering van de website, waar de tassen inmiddels te vinden zijn, is hierin de eerste stap.”