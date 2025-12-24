Van Bergen tekent voor twee jaar extra bij FC Groningen

Foto via FC Groningen

Thom van Bergen staat vanaf deze woensdag tot medio 2028 onder contract bij FC Groningen.

FC Groningen brak het contract met de 21-jarige Van Bergen daarvoor open. Van Bergen staat sinds 2022 onder contract bij de club. De Harenaar had nog een contract tot de zomer van volgend jaar. FC Groningen had de optie om daar een jaar bij te doen, maar besloot om Van Bergen tot 2028 vast te leggen.

De aanvaller debuteerde bijna drie jaar geleden in het betaalde voetbal en heeft inmiddels 107 duels in het groen-wit achter zijn naam staan. In zijn duels leverde Van Bergen tot nu 19 goals en 12 assists af.