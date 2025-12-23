Vader die baby stompte, schudde en op de bank gooide tijdens ‘papadag’ krijgt voorwaardelijke celstraf

Een 28-jarige man uit Groningen is dinsdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 360 dagen voor poging tot doodslag op zijn bijna drie maanden oude zoontje. Het grootste gedeelte daarvan is voorwaardelijk, zolang de man doorgaat met een ambulante behandeling bij een forensische kliniek.

Het incident gebeurde ruim twee jaar geleden, op de eerste ‘papadag’ van de man. Het kind bleef huilen en de Stadjer kreeg hem niet stil. Hij raakte op dat moment steeds gefrustreerder en wanhopiger en gooide de baby daarom tegen de bank. Kort daarna deelde de man ook een klap uit aan de baby. Ook heeft hij het kind herhaaldelijk geschud om te proberen de baby stil te krijgen. Kort daarna belde hij zelf de hulpdiensten toen hij zag dat het kind apathisch en grauw op de bank lag.

Het Openbaar Ministerie had eerder een gevangenisstraf van 36 maanden geëist, waarvan 18 maanden voorwaardelijk. De verdediging pleitte voor vrijspraak en stelde dat het letsel mogelijk ook door een val of andere onbedoelde oorzaak kon zijn ontstaan. Het kind hield, wonder boven wonder, geen blijvend letsel over aan de mishandeling door zijn vader.

Daar ziet de rechtbank niets in: uit een rapport van een arts van het Nederlands Forensisch Instituut blijkt dat het letsel niet medisch verklaarbaar is en dat de krachten die nodig waren om het letsel te veroorzaken ernstig en niet-accidenteel waren. Ook concludeerde de deskundige dat de kans op overlijden door deze handelingen aanzienlijk was, en dat de vader deze kans bewust heeft aanvaard.

Toch kiest de rechtbank voor een mildere straf dan de eis van het OM. De man heeft volgens de rechtbank duidelijk spijt van zijn handelen en werkt mee met hulpverlening. Ook heeft de zaak langer geduurd dan normaal. Daarom koos de rechtbank voor een grotendeels voorwaardelijke gevangenisstraf. Die wordt niet opgelegd, zolang de man meewerkt aan een ambulante behandeling in een forensische kliniek en meewerkt aan huisbezoeken.