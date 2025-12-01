Up North en Hit the North zoeken naar Groningse artiesten

Foto: Niels Knelis

Up North en Hit the North zoeken naar lokale creatievelingen die zich willen ontwikkelen op het gebied van muziek, toneel spoken word, dans, film of spoken word. Bij beide trajecten worden deelnemers begeleid door professionals die hen op weg helpen bij hun carrière.

Na de selectieronde zullen de deelnemers een jaar werken aan hun eigen productie: van idee op papier tot volwaardige voorstelling op diverse podia en festivals. Up North is voor makers die zich bezighouden met muziek, dans, spoken word, theater, film of een combinatie daarvan. Hit the North is voor artiesten die willen groeien in de muziekindustrie.

Selectie

Geïnteresseerden kunnen van 3 tot en met 6 december dit jaar een plan indienen op de website van de culturele hub Noord. In dit plan moet je schrijven wie je bent, wat je wil gaan doen en hoe je dit wil overbrengen naar het publiek. Word je geselecteerd? Dan mag je je idee pitchen voor verschillende betrokken partijen. Daarna wordt besloten of je wordt toegelaten.

Kijk voor meer informatie en de toelatingseisen op deze website.