UMCG ziet hoop voor baby’s dankzij nieuw RS-vaccin

Marjolein Knoester (links) en Elianne Vrijlandt - Foto via UMCG

In het UMCG worden de eerste maanden van het RS-seizoen dit jaar tegemoet gezien met meer hoop dan normaal. Sinds dit najaar krijgen baby’s in hun eerste levensjaar een vaccin dat hen beter beschermt tegen het RS-virus.

“Die bescherming werkt ongeveer een half jaar,” vertelt Marjolein Knoester, arts-microbioloog en viroloog, op de website van het UMCG. “Dat is precies de periode waarin baby’s het meest kwetsbaar zijn. Baby’s die in de winter geboren worden, krijgen de prik binnen twee weken na de geboorte. Word je in de zomer geboren, dan krijg je hem in september of oktober.”

Artsen en verpleegkundigen van het UMCG zien tot nu toe dat, danzij de vaccinatie, een stuk minder baby’s met een ernstige RS-infectie worden opgenomen. In andere Europese landen, waar het vaccin al langer wordt gebruikt, daalde het aantal ziekenhuisopnames met wel tachtig procent.

Het UMCG volgt de effecten van het vaccin nauwlettend in de komende maanden. Maar te vroeg juichen is er nog niet bij, vervolgt kinderlongarts Elianne Vrijlandt: “Ook in het UMCG zien we tot nu toe weinig baby’s met een ernstige RS-infectie. Maar het is nog te vroeg in het seizoen om daar conclusies aan te verbinden. Het RS-seizoen kan soms later beginnen door weersomstandigheden of andere factoren.”

Het RS-virus veroorzaakt luchtweginfecties die vooral bij jonge baby’s ernstig kunnen zijn. Vaak lijkt het op een gewone verkoudheid, maar sommige baby’s worden benauwd en moeten in het ziekenhuis worden opgenomen. Het virus kan ook op langere termijn gevolgen hebben, zoals vaker last van astma-achtige klachten.

Daar voegt Knoester aan toe: “Wat het lastig maakt, is dat we niet goed kunnen voorspellen wie ernstig ziek wordt. Soms zijn het baby’s die te vroeg geboren zijn of een andere aandoening hebben, maar meestal gaat het om gezonde kinderen. Dat maakt het RS-virus verraderlijk.”