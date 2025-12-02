UMCG te zien in tv-programma over levertransplantatie bij 11-jarig meisje

Screenshot uit afl. 1 via BNNVARA

Het UMCG is de komende drie weken uitgebreid te zien in het BNNVARA-programma Niet klein te krijgen. De serie volgt de 11-jarige Rosan uit Heesch (Noord-Brabant), die wacht op een levertransplantatie. Het UMCG is het enige ziekenhuis in Nederland waar levertransplantaties bij kinderen worden gedaan.

Rosan heeft sinds haar jeugd PFIC2, een ernstige leverziekte waardoor haar lever steeds slechter werkt. Ze is vaak moe, heeft veel jeuk en groeit minder hard dan andere kinderen. Medicijnen helpen niet meer. Daarom heeft ze een nieuwe lever nodig. Zodra er een donor beschikbaar is, moet ze meteen naar het UMCG. Haar koffer staat daarom altijd klaar. Rosan staat inmiddels hoog op de transplantatielijst, maar het blijft spannend wanneer het juiste telefoontje komt.

In het programma zijn de onderzoeken en controles te zien die Rosan vooraf krijgt in het UMCG. Ook de momenten waarop het ziekenhuis belt dat er misschien een donorlever is, komen in beeld. Wanneer er uiteindelijk een geschikte lever wordt gevonden, laat de serie zien hoe Rosan de uren voor en na de operatie beleeft.

Presentator Jurre Geluk volgt in de serie ook een aantal kinderen met een ernstige ziekte en laat zien wat dat betekent voor henzelf en hun families. Niet klein te krijgen is vanaf dinsdag te zien op NPO 1 om 21.30 uur.