UMCG heeft met alle zorgverzekeraars contract voor komend jaar

Foto: Gert-Jan Rodenboog

Het UMCG heeft met alle zorgverzekeraars een contract voor 2026 afgesloten. Nog net voor de kerstdagen werden de laatste overeenkomsten afgerond. Dat meldt het ziekenhuis op zijn website.

Het gaat om Menzis, Zilveren Kruis, ASR, VGZ, CZ, DSW, Caresq, Zorg en Zekerheid, ONVZ en Salland. Er worden met zorgverzekeraars aparte afspraken gemaakt voor het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) en gezamenlijk voor UMCG (locatie Groningen) en UMCG Centrum voor Revalidatie (Beatrixoord, Haren).

Afhankelijk van de verzekeringspolis (die men heeft, of gaat afsluiten per 1 januari 2026) heeft men recht op een vergoeding. Het UMCG adviseert mensen die vragen hebben over de vergoeding van hun ziekenhuisbehandeling, contact op te nemen met hun zorgverzekeraar.

De zorgverzekering stijgt komend jaar met gemiddeld 1 euro per maand.