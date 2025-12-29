Twintig euro verdienen na maand niet drinken? Onderzoekers zoeken studenten

Studenten in Stad kunnen twintig euro verdienen door een maand geen alcohol te drinken en vervolgens mee te doen aan onderzoek.

Het gaat om een nieuw landelijk initiatief van IkPas, samen met Tilburg University en Radboud Universiteit.Het onderzoek richt zich op studenten die in januari meedoen aan Dry January. Zij doen een maand lang geen alcohol. De onderzoekers willen weten wat dat doet met welzijn, studie en sociale activiteiten.

Studenten die zich aanmelden via de IkPas-app krijgen drie korte vragenlijsten. De eerste wordt ingevuld voor de start van Dry January. De tweede volgt direct na afloop. De derde vragenlijst komt een paar maanden later. De eerste 500 studenten die alle vragenlijsten invullen, ontvangen een cadeaubon van twintig euro. Met de gegevens willen de onderzoekers beter begrijpen wat een alcoholpauze studenten oplevert.

De studie maakt deel uit van Dry January voor Studenten. Dit is een speciale challenge binnen de IkPas-app, ontwikkeld voor en met studenten. Steeds meer studenten kiezen ervoor om tijdelijk geen alcohol te drinken.

Naast het onderzoek is er een campagne met ervaringen van studenten die al eerder een maand pauzeerden. Ook is er een Student Playbook met tips om samen met vrienden of studiegenoten mee te doen. Ter ondersteuning start IkPas ook een podcastserie. Daarin wordt ingegaan op voorbereiding, volhouden en omgaan met lastige situaties tijdens Dry January. De eerste aflevering verschijnt op 30 december.

Meedoen met IkPas? Meer informatie vind je hier.