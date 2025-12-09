Tweede Kamer stemt voor stop gaswinning bij Warffum

Rechtenvrije foto via pxhere.com

De Tweede Kamer heeft dinsdag een motie aangenomen om de gaswinning bij Warffum te beëindigen.

Het voorstel, ingediend door Sandra Beckerman (SP) en Christine Teunissen (PvdD), kreeg steun van onder andere D66, PVV, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, Volt, Denk en 50Plus. Beckerman reageerde verheugd op de meerderheid in de Kamer: “De Tweede Kamer fluit minister Hermans opnieuw terug: de gaswinning bij Warffum moet stoppen. De minister hield de gaswinning onder de Wadden tegen en moet dit nu ook voor Warffum doen. Ik ben blij met de steun voor onze motie.”

Het idee om de gaswinning te stoppen volgt op het voorbeeld van het Friese gasveld bij Ternaard onder de Waddenzee, waar de winning recent werd beëindigd. Daar werd de NAM (Shell en ExxonMobil) afgekocht, wat ruim 40 miljoen euro kostte. Er moet in totaal 163 miljoen euro door het Rijk worden geïnvesteerd om de winning bij Tenaard volledig te beëindigen.

De motie betekent nog niet dat de winning direct stopt. Het kabinet kan een aangenomen motie naast zich neerleggen. Demissionair minister Sophie Hermans (VVD) liet eerder weten dat de gaswinning bij Warffum en andere kleine velden voorlopig doorgaat. Hermans vindt Ternaard een unieke situatie.

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) adviseerde eerder dat de gaswinning in Warffum veilig kan doorgaan, maar gaf later aan dat het welzijn van inwoners onvoldoende was meegenomen. Volgens Beckerman laat dit zien dat stoppen technisch mogelijk is en dat onderhandelingen met Shell en ExxonMobil daarom kunnen starten.