Tweede Kamer debatteert over gaswinning en versterkingsoperaties

Foto: still uit livestream

De Tweede Kamer debatteerde donderdagmiddag uitgebreid over gaswinning en aardbevingsschade in Groningen. Centraal stonden de beving bij Zeerijp, de herstel- en versterkingsoperatie en de gaswinning bij Warffum.

Kamerleden uitten zorgen over bureaucratie, vertragingen en de rol van de NAM. Ze vinden dat de NAM schade en versterking volledig moet betalen.

De uitgangspunten van partijen liggen ver uiteen. JA21 pleit voor heropening van het Groningenveld. Dit werd breed afgewezen.

SP en PvdD willen alle vormen van gaswinning stoppen, terwijl CDA en VVD wijzen op leveringszekerheid en het belang van de adviezen van Staatstoezicht op de Mijnen.

Staatssecretaris Van Marum benadrukt dat Groningers geen proefkonijnen zijn, dat hervatting van gaswinning uit het Groningenveld onmogelijk is en dat kwaliteit boven snelheid gaat.

Van Marum snapt de kritiek over bureaucratie en vindt dat dit voorkomen moet worden en waar nodig aangepakt. “Maar grote systeemwijzigingen leiden tot vertragingen. We hebben rust en stabiliteit nodig om de uitvoeringsorganisaties hun werk te laten doen.” Hij wijst een deur-tot-deuraanpak af, vanwege tijd- en kostenoverschrijding.