Twee treffers van Weghorst nekken PKC ’83 tegen NEO

Foto: Andor Heij. PKC'83 - NEO

PKC ’83 verloor zaterdag thuis de laatste wedstrijd voor de winterstop met 2-0 van NEO. Twan Weghorst, de jongere broer van Ajax spits Wout, was de grote kwelgeest voor de Groningers met twee doelpunten.

De koploper van de vierde divisie D uit het Twentse Borne was voor rust de betere ploeg zonder heel veel kansen te krijgen. Kevin van den Burg schoot in de beginfase wel net over. Willem Bel was namens PKC kansrijk. Zijn schot ging voorlangs. Na 19 minuten kwam NEO op voorsprong. Mauro Lohuis kon de bal vanaf links voorgeven en Weghorst tikte van dichtbij binnen: 0-1.

Risico

Na de pauze kreeg NEO meteen twee kansen. Wessel Bom stuitte op PKC doelman Swen Bakker en Weghorst mikte net te hoog. PKC werd daarna beter en de gelijkmaker hing even in de lucht. “We namen wat meer risico’s, schoven mensen door en pasten een paar wissels toe”, aldus centrale verdediger Jeffrey Noordveld. “We waren aan het drukken en dan krijg je echt een grote kans, maar die maak je dan niet”. Noordveld doelde op een inzet van invaller Kevin Bakels en vooral de rebound van de andere invaller Henrico van der Vegt, die hij van dichtbij tegen NEO doelman Bob Peterman schoot.

Counter

“Je weet dat als je hem niet maakt, dat zij levensgevaarlijk zijn vanuit de counter. Ze staan niet voor niets bovenaan”, vervolgde Noordveld. “En dan maakt die Weghorst verdorie zijn tweede van de middag”. Dat gebeurde in de 82e minuut. Een uitval van NEO werd opnieuw van dichtbij ingetikt door Weghorst. “In de vierde divisie worden dit soort wedstrijden op details beslist. Daar moeten we nog in groeien en het is te hopen dat we dat na de winterstop gaan doen”.

NEO was nog dichtbij de derde, maar doelman Bakker wist te voorkomen dat Max Brunninkhuis, die alleen op de PKC doelman af kwam, kon scoren. Dat was zeker gezien het spel in de tweede helft ook te veel van het goede geweest.

Tevreden

PKC heeft 17 punten uit 15 wedstrijden en gaat als elfde de winterstop in. Dat stemt PKC ’83 trainer Ron de Boer optimistisch: “We hebben laten zien dat we vanuit een hechte organisatie prestaties kunnen leveren en dat we tegen grote tegenstanders wedstrijden kunnen winnen. Je hebt fases waar het ook even tegen zit, maar al met al ben ik tevreden met wat ik zie. Ik had liever een paar punjes meer gehad en dat had ook gekund. Maar ik ben tevreden over de eerste seizoenshelft”.

PKC ’83 – NEO 0-2. 19. Twan Weghorst 0-1. 82. Twan Weghorst 0-2. Scheidsrechter: Marouan Achammachi. Toeschouwers: 250.