Twee boten op elkaar gebotst op Van Starkenborghkanaal

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Op het Van Starkenborghkanaal in de Stad zijn maandagavond een schip en een pleziervaartuig op elkaar gebotst. De aanvaring gebeurde ter hoogte van de Walfridusbrug.

De hulpdiensten rukten massaal uit na een melding van een persoon te water. Na zo’n drie kwartier zoeken bleek dat alle opvarenden zich ongedeerd aan boord bevonden. De opvarende van het pleziervaartuig is wel door ambulancepersoneel gecontroleerd, maar had geen verwondingen.

Beide vaartuigen liepen zichtbare schade op. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet duidelijk. Rijkswaterstaat en de politie doen onderzoek naar de toedracht van de aanvaring.