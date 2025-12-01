Treinverkeer tussen Stad en Zwolle tot maandagmiddag verstoord door poging tot koperdiefstal

Foto: Nicky Boogaard from Hardinxveld-Giessendam, Netherlands - NS ICMm 'Koploper' storming through Hoevelaken, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=69915287

Door een poging tot koperdiefstal bij Zwolle rijden er zeker tot halverwege maandagmiddag geen treinen tussen ’t Harde en Zwolle en tussen Zwolle en Lelystad. Daardoor moeten ook reizigers van en naar Groningen omreizen en rekening houden met een langere reistijd.

De problemen begonnen zondagavond laat, toen iemand probeerde koper te stelen van het spoor bij Zwolle. De politie hield een man aan die wordt verdacht van de diefstalpoging. Hoewel er uiteindelijk geen koper is meegenomen, is er wel veel schade ontstaan aan het spoor. Daardoor is het treinverkeer stilgelegd en moeten reizigers omreizen via Deventer.

Maandagochtend meldt NS dat het herstel nog tot zeker halverwege de middag duurt. Ondertussen is er ook een storing op de enige omreisroute richting Noord-Nederland, tussen Amersfoort en Barneveld. Hierdoor rijden daar minder treinen en kan het extra druk worden. De NS denkt dat het nog zeker tot 15.00 uur duurt totdat de dienstregeling kan worden hervat zoals gepland.