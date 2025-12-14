Treinverkeer richting Leeuwarden hervat na aanrijding

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Treinreizigers tussen Groningen en Leeuwarden hebben zondagavond te maken gehad met vertraging. Door een aanrijding was er een tijdlang geen treinverkeer mogelijk.

Rond 19.20 uur vond er een aanrijding plaats ter hoogte van het Alddiel bij Tytsjerk, tussen Hurdegaryp en Leeuwarden. Spoorbeheerder ProRail legde daarop het treinverkeer tussen Buitenpost en Leeuwarden stil. Tussen Groningen en Buitenpost konden de treinen wel blijven rijden.

ProRail laat rond 20.00 uur weten dat de problemen voorbij zijn. Het treinverkeer wordt hervat. Reizigers moeten nog wel rekening houden met kleine vertragingen.