Treinen moeten nog jaren langzamer rijden tussen Stad en Leeuwarden

Foto: Rob Dammers - Didam Arriva 348 extra trein 36914, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=137750918

Treinen tussen Groningen en Leeuwarden moeten nog jarenlang langzamer rijden bij Hardegarijp. Dat meldt spoorbeheerder ProRail. De spoorbaan is daar niet stabiel door een hoge grondwaterstand en een dikke veenlaag. Door deze problemen geldt al sinds de zomer een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur.

De slappe ondergrond zorgt voor een golvende beweging wanneer treinen harder rijden. Volgens ProRail is het treinverkeer bij 80 kilometer per uur nog wel veilig. ProRail onderzoekt nu hoe de bodem op deze plek kan worden versterkt. Waarschijnlijk moet het spoor worden verwijderd en moet de ondergrond daarna eerst inklinken. Pas daarna kan een nieuwe spoorbaan worden aangelegd.

Omdat het om onverwacht onderhoud gaat, moet ProRail nog budget regelen en een aannemer vinden. Ook is een lange periode nodig waarin er geen treinen kunnen rijden. De verwachting is daarom dat een definitieve oplossing nog jaren op zich laat wachten. Tot die tijd blijven treinen met aangepaste snelheid rijden en moeten reizigers rekening houden met extra reistijd.