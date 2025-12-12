Tot na het weekend overwegend zacht en droog weer met soms wat zon

Foto: Tineke Kooijinga

De komende dagen verlopen grotendeels zacht en droog, met hier en daar zelfs wat ruimte voor de zon. Buiten een klein temperatuurdipje op zondag en vanaf dinsdag wat meer kans op een bui, verandert het weerbeeld de komende dagen weinig.

Door Johan Kamphuis

Zaterdag kan de dag nog met bewolking beginnen, maar al vrij snel klaart het vanuit het westen op en staat ons een dag te wachten met open weer. Het blijft droog en het wordt 10 graden bij een zwakke tot matige wind uit het westen tot zuidwesten.

Na een nacht met minima rond 3 graden is er zondag overdag veel bewolking. Het blijft wel droog en er druppelt wat minder zachte lucht ons gebied binnen. Het wordt 6 graden bij een matige zuidenwind.

Aanhoudend zacht en soms wat zon

Na het weekend begint maandag met bewolking, maar vanuit het zuiden klaart het geleidelijk aan op. Het blijft droog en het kwik loopt op naar een zachte 9 of 10 graden. De wind uit het zuiden tot zuidoosten is zwak of matig.

Dinsdag en woensdag is er weer meer bewolking en neemt de kans op een buitje toe, vooral vanaf woensdagnacht, hoewel het meestentijds droog blijft. Het is zacht met 10 tot 12 graden bij een zwakke of matige zuidelijke wind, windkracht 2 tot 3.

Rond of iets na de decadewissel* zien we een interessante ontwikkeling: boven het verre en koude noorden van Europa stijgt de luchtdruk. Dat zou ook weleens gevolgen kunnen hebben voor het weer bij ons. Mogelijk maakt de wind dan een ommezwaai naar het noorden of oosten en wordt het kouder.

Een ‘decade’? Wat is dat?

Weerinstituten als het KNMI gebruiken het begrip ‘decade’ om maanden op te splitsen in drie periodes van 10 dagen (decade I: 1-10, decade II: 11-20, decade III: 21-einde maand) voor het berekenen van records en weerstatistieken. De tiendaagse periodes helpen bijvoorbeeld om extreem weer statistisch goed te kunnen vergelijken met (meerdere) jaren.