Top 5 van verkiezingsthema’s: wonen, veiligheid, groen, duurzaamheid en armoede

Foto: Joris van Tweel

Wonen, veiligheid, groen, duurzaamheid en armoede. Dat is volgens de inwoners van Groningen de Top 5 van thema’s voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar.

Volgens de 500 deelnemers moet het nieuwe gemeentebestuur daarmee als eerste aan de slag. De onderwerpen uit de top 5 komen terug in stellingen van de StemWijzer, de online stemhulp die voor de komende verkiezingen wordt gemaakt. De thema’s krijgen ook een plek in de Verkiezingskrant van de gemeente Groningen. Daarin reageren politieke partijen op de verkiezingsthema’s van de inwoners. De Verkiezingskrant valt begin maart in de brievenbus.

Het thema ‘wonen’ omvat onderdelen als (sociale) woningbouw, woningnood, kamernood, betaalbare huisvesting voor jongeren en starters, kleiner bouwen voor starters en ouderen, leegstand aanpakken en doorstroming op de woningmarkt. Bij het thema ‘veiligheid’ gaat het onder meer om geweld en intimidatie op straat, veiliger uitgaansleven, veilige wegen en trottoirs, meer politie en handhavers op straat en optreden tegen overlast.

Het thema ‘groen’ omvat onder meer: groen in stad en ommeland, versterking van biodiversiteit en groenbeheer. Bij het thema ‘duurzaamheid’ horen zaken als verduurzaming en isolatie van woningen, kerncentrales, klimaatadaptatie en energieneutraal.

Bij het thema ‘armoede’ horen onderwerpen als schuldhulpverlening en hulp aan mensen met te weinig geld. Na de top 5 komen de onderwerpen leefbaarheid, fietsen, zorg, verkeer, cultuur en evenementen.