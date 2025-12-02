In de rij voor de Stembus van de Top 2000 op de Grote Markt

De stemweek voor de NPO-Radio 2 Top 2000 is maandag begonnen. Om ook fysiek stemmen op te halen, stond dinsdagmiddag Top 2000-Stembus bij Wintergoud op de Grote Markt.

Groningen is de tweede stop van de Stembus van dit jaar. Dj’s Annemieke Schollaardt (12:00 – 14:00 uur) en Paul Rabbering (14:00 – 16:00 uur) maken dinsdagmiddag radio vanuit de bus op het marktplein. Bezoekers mogen langskomen bij de stembus en live meekijken met de uitzending.

Samen met andere dj’s reist het Top-2000 circus deze week door het hele land om mensen te laten stemmen op hun favoriete muziek. Stemmen kan nog tot maandag 8 december vier uur via de website van NPO Radio 2.