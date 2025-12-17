Toekomst DOT blijft onzeker: “Worden hier geen loze verkiezingsbeloftes gedaan?”

Foto: Joris van Tweel

De gemeenteraad heeft woensdagavond ingestemd met een motie om onderzoek te doen naar de toekomst van DOT. Bij dit onderzoek liggen alle mogelijke opties op tafel. Een motie waarin enkel werd gepleit voor behoud van DOT op de huidige locatie, werd door de raad verworpen.

“Precies een jaar geleden stond mijn fractie helemaal alleen in de oproep om DOT en het stadsstrand te behouden”, betoogt Leendert van der Laan van de Partij voor het Noorden. “Gelukkig nam Stadspartij 100% voor Groningen die avond de moeite om ons voorstel te steunen om DOT als culturele hotspot te erkennen. Nu zijn we een jaar verder; een jaar waarin veel is gebeurd. Buurtbewoners zijn de afgelopen maanden een petitie gestart die oproept om DOT op de huidige plek te behouden. Bijna negenduizend mensen hebben daar inmiddels hun handtekening onder gezet.”

Healthy Ageing Campus

DOT opende in het voorjaar van 2014 als tijdelijk gebouw in het Ebbingekwartier. In dit gebied moet de komende jaren de Healthy Ageing Campus gerealiseerd worden, een langlopend project van het UMCG, de RUG en de gemeente Groningen. Het plan is om het gebied tussen de Petrus Campersingel, de Oostersingel, het Hanzeplein en het Oosterhamrikkanaal, grofweg het huidige UMCG-terrein en de directe omgeving, de komende vijftien jaar te transformeren. De visie is om een groenere, duurzamere en vooral meer open stadsomgeving te creëren waarbij alles draait om het thema ‘meer gezonde jaren voor iedereen’. De campus moet een ecosysteem worden waar zorg, wetenschap, onderwijs en ondernemerschap samenkomen. De plannen voorzien in nieuwe onderzoekscentra, laboratoria, onderwijsgebouwen en woningen voor (internationale) studenten en medewerkers.

Van der Laan vervolgt: “De afgelopen weken hebben we gezien dat DOT weer brandt als een grote kerstbal. Het wordt gerund door een stel enthousiaste ondernemers die de boel aan de praat hebben gekregen. Het is een prestatie hoe het gebouw er nu bij staat; het heeft politieke partijen wakker geschud. Vandaag liggen er twee moties die pleiten voor behoud, en daar zijn we blij mee. Maar verplaatsing is voor ons geen optie. Dat is een miljoenenoperatie en pure kapitaalvernietiging. Het is jammer dat de motie van de SP een flinke slag om de arm houdt, waarbij verplaatsing en sloop nog steeds mogelijk zijn.”

“Een andere plek zoeken is toch ook een optie?”

De motie waar Van der Laan naar verwijst, is onder andere ingediend door de SP. Hans de Waard (SP): “Het is interessant om een inkijkje te krijgen in de denkwijze van de Partij voor het Noorden, maar het valt op dat deze wel erg zwart-wit is: het is behoud of sloop. Maar een andere plek zoeken is toch ook een optie? Het is het waard om dat uit te zoeken.” Van der Laan reageert stellig: “Wij sluiten verplaatsing uit. Daarmee sluiten we ons aan bij de grote groep inwoners die het gebouw op deze plek wil behouden.” De Waard: “Maar een onderzoek naar alle mogelijkheden stelt ons toch juist in staat om een goede afweging te maken?” Van der Laan trekt de vergelijking door: “We kunnen alles wel verplaatsen: de Martinikerk, het Stadhuis… maar dat doen we ook niet.” De Waard reageert geagiteerd: “Ik vraag de Partij voor het Noorden om geen karikatuur van mijn woorden te maken, maar inhoudelijk op mijn vraag te reageren.” Van der Laan: “Wij luisteren naar de inwoners. Hier in de raad worden nuances geopperd over verplaatsing, maar die nuances horen we buiten het Stadhuis niet. Onze inwoners zijn heel duidelijk.”

Als er voor definitief behoud van DOT op de huidige plek wordt gekozen, kunnen er minder woningen gebouwd worden binnen het campusplan. Elte Hillekens (GroenLinks): “Het behoud van DOT gaat ten koste van woningen. Wat zegt u tegen de inwoners die een huis zoeken?” Van der Laan: “GroenLinks heeft onze motie niet goed gelezen. Wij vragen om ruimte te zoeken binnen de Healthy Ageing Campus en terug te gaan naar de tekentafel.” Hillekens: “Maar wat als dat niet kan? Bouwen we die noodzakelijke woningen dan maar niet?” Van der Laan: “Experts vertellen dat aanpassingen mogelijk zijn. Je kunt compacter bouwen, de hoogte in gaan of naar andere locaties kijken. Het is een kwestie van: wil je het of wil je het niet?” Volgens hem vormen DOT en het stadsstrand de perfecte combinatie voor ontmoeting in de wijk.

Verkiezingsbelofte

Olivier van Schagen (Student & Stad) uitte zijn twijfels over de motie van de SP: “Dit riekt naar een loze verkiezingsbelofte. U zegt nu dat u onderzoek doet, maar wat als u na de verkiezingen op basis van dat onderzoek alsnog besluit DOT niet te behouden?” De Waard: “Ik doe geen verkiezingsbelofte. We willen eerst de resultaten afwachten.” Van Schagen: “Het zou heel slecht zijn voor het vertrouwen in de politiek.” De Waard: “Het is heel knap dat u in de toekomst kunt kijken. Wat wij doen is een poging om DOT te behouden. We willen eerst de resultaten van het onderzoek afwachten.” Maar Van Schagen wil duidelijkheid: “Hoeveel geld heeft de SP er voor over om DOT te behouden. Tonnen? Miljoenen?” De Waard: “Met deze vraag kan ik niks. Ik heb de scenario’s niet. Als Student & Stad er een prijs op wil plakken zonder informatie, prima. Maar dat doen wij niet.”

Realiseren van een plein

Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) erkent de maatschappelijke onrust: “Ik ben er op straat over aangesproken. Men vraagt zich af waarom het ziekenhuis zoveel ruimte gaat krijgen. Het UMCG en de RUG zijn echter cruciaal voor onze gemeente; er werken duizenden mensen. Wat we willen gaan doen is om het ziekenhuiscomplex goed te gaan verbinden met de stad. Dat is een wens van alle partijen die bij de Healthy Ageing Campus betroken zijn. En daar zit precies ook de crux. Want op de plek van DOT willen we een plein maken. Dit plein moet goed gaan functioneren. Mensen moeten elkaar er kunnen gaan ontmoeten, het moet een sociale, veilige plek worden en er moeten functies, waaronder horeca, gecreëerd worden. Pas dan werkt zo’n plein.”

Van Niejenhuis ontraadde de motie van de Partij voor het Noorden omdat de exploitatie daarin onvoldoende belicht wordt. Het voorstel van de SP kreeg het stempel ‘oordeel raad’. “We gaan de opties serieus onderzoeken. Is het plein levensvatbaar als DOT blijft? Hoe integreren we het? Ik heb al een goed gesprek gehad met de architect van DOT en we gaan ook de verplaatsingskosten exact in beeld brengen.”

Van der Laan begrijpt het niet: “Onze visie is dat een exploitatie nooit benoemd kan worden in een motie. De eigenaar ziet op de huidige plek een gezonde exploitatie voor zich. Wat bedoelt de wethouder?” Van Niejenhuis: “DOT is op deze plek gekomen als tijdelijke functie. Dat wil niet zeggen dat er een tijdelijke vergunning is. De huidige vergunning kan permanent zijn. Mijn punt is dat als je het wilt behouden er grote kosten gemaakt moeten gaan worden. Je moet er dan zeker van zijn dat het gebouw levensvatbaar is. Daarbij gaat het dan niet alleen om de mening van de huidige exploitant, maar ook om een onderzoek van een niet-belanghebbende partij die hier naar kijkt, zodat je een goed besluit kunt nemen.”

De motie van de Partij voor het Noorden wordt uiteindelijk verworpen (12 voor, 31 tegen). De motie van de SP behaalt een ruime meerderheid met 36 stemmen voor en 7 tegen. De resultaten van het onderzoek worden na de gemeenteraadsverkiezingen verwacht.