Toegankelijkheid in Groningen: nog werk aan de winkel

In Groningen zijn er veel klachten over de toegankelijkheid van straten en gebouwen, vooral voor rolstoelgebruikers.

Op de Vismarkt blijkt direct hoe lastig sommige straten zijn: de ongelijke bestrating en verzakte stoepen maken bewegen moeilijk en vermoeiend. “We zijn nu bij de Vismarkt, je zit hier stuiterend in je rolstoel, als je een dag erover heen zou rijden, dan zou je twee kilo afvallen door de trillingen,” zegt rolstoelgebruiker Wesley Ferwerda.

Binnen is het beeld gemengd. Bij de Universiteitsbibliotheek zien we een voorbeeld van hoe het wél kan: automatische deuren, toegankelijke toiletten en vlakke vloeren maken zelfstandig bewegen mogelijk. Toch blijven oude gebouwen en horecagelegenheden vaak lastig toegankelijk. “Met een simpele aanpassing van het pand kun je ervoor zorgen dat je in een rolstoel wel naar binnen kunt,” zegt Ferwerda.

Groningen laat zien dat er zowel goede voorbeelden als flinke uitdagingen zijn op het gebied van toegankelijkheid, en dat er nog veel werk te doen is om de stad voor iedereen bereikbaar te maken.