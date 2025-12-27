Tocht met verlichte trekkers trekt door de regio

Foto: 112 Groningen

Vanaf vanavond trekken boeren, loonwerkers en sympathisanten verenigd in het Boerensamenwerkingsverband Noord-Nederland door de provincie. In drie etappes wordt een lichtjestocht gereden.

Dat doet de groep sinds enkele jaren. “Sinds de coronatijd, toen niets mocht en kon ontstaan”, zegt mede-organisator Klaas zaterdag in Haren Doet op OOG Radio. “Toen hebben we geprobeerd een beetje licht te brengen. En we zaten in een fase met boerenprotesten, daarom was ons tweede doel om een beetje positief aan de weg te timmeren.”

De afgelopen jaren bracht de tocht duizenden mensen op de been. Soms is dat ook best bijzonder, geeft Klaas aan: “we waren in Zuidhorn en daar hebben ze zelfs mensen met bed en zuurstoffles en al naar buiten gereden, dat vond ik heel indrukwekkend.”

Dit jaar start de tocht op de eerste avond, zaterdag, in de gemeente Eemsdelta. Er wordt gereden via Ten Post, Ten Boer en Sint Annen in onze gemeente. Maandag wordt dan gereden in Het Hogeland waarna dinsdag tijdens de laatste dag een route in de Kop van Drenthe en de buurt van de stad wordt gereden. Onder andere in Zuidlaren, Onnen, Haren en Hoogkerk passeert de stoet dan. De tocht begint iedere dag om 17:00 uur en de actuele locatie is te volgen via de Facebookpagina van de organisatie.

Luister het gesprek uit Haren Doet hier terug: