Tientallen spandoeken in UMCG tegen nieuw cao-bod

Foto: OOG

Medewerkers van het UMCG hebben op diverse plekken in het ziekenhuis meer dan veertig spandoeken opgehangen, uit onvrede over de lopende cao-onderhandelingen. Dat gebeurde ook in ziekenhuizen elders in het land.

Volgens Erna van Sinttruijen van vakbond FNV worden de eisen van de medewerkers niet gehonoreerd. Er is een loonsverhoging van 1 procent toegezegd per 1 juli 2026. De FNV vindt dat te weinig. Daarnaast is er ook een aantal verslechteringen aangekondigd, zoals het afschaffen van de RVU-regeling (Regeling Vervroegd Uittreden) voor zware beroepen, en de BWUMC (Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Universitair Medisch Centra). De BWUMC is een aanvulling op de WW, ter compensatie bij terugval in salaris. Ook wil men het balansverlof flink beperken. Dat is een mooi systeem waarbij je overuren, vakantiegeld en eindejaarsuitkering kunt opsparen.

Komende vrijdag wordt er opnieuw onderhandeld. De FNV wil dat de aangekondigde verslechteringen van tafel gaan. Daarnaast wil de vakbond een hoger loonbod, een betere reiskostenvergoeding, meer vrije uren en een geoormerkt scholingsbudget – geen overkoepelend potje, maar een persoonlijk budget. Het schrappen van de RVU-regeling raakt mensen, aldus de FNV. Veel medewerkers staan op het punt van pensioen en hadden hier graag nog gebruik van gemaakt. Nu moeten ze noodgedwongen drie jaar langer doorwerken.

Volgens Van Sinttruijen hebben de patiënten geen last van de spandoeken. Het ziet er volgens haar heel creatief uit: “Het zijn kleurrijke, hilarische spreuken en tekeningen. Het ziet er bijna feestelijk uit, terwijl de inhoud natuurlijk heel serieus is. Eén van de spreuken die ik zelf erg leuk vond was: Met een voorstel zo crimineel vlucht vanzelf je personeel.” Met allemaal lagen stof die aan elkaar zijn geknoopt aan het balkon. Geweldig!”