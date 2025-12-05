Thermo Fisher wil opnieuw praten over cao; acties voorlopig gepauzeerd

Foto via Google Maps - Streetview

Thermo Fisher, de Amerikaanse biofarmaceut met een vestiging aan de Zuiderweg in Hoogkerk, heeft zijn eindbod voor een nieuwe cao ingetrokken en wil dinsdag opnieuw met de vakbonden om tafel. Daarom schort vakbond CNV de eerder aangekondigde acties voorlopig op. Het ultimatum blijft wel gelden.

Volgens CNV heeft Thermo Fisher niet officieel aan het ultimatum voldaan, wat betekent dat acties nog altijd mogelijk zijn. Maar de vakbond kreeg vrijdag een bericht van de directie, waarin staat dat het eerdere eindbod van tafel gaat. Ook wil het bedrijf opnieuw in gesprek. De vakbonden zeggen dat het bedrijf hun wensen kent. CNV schort haar geplande acties toch tijdelijk op totdat het overleg heeft plaatsgevonden. Wat Thermo Fisher precies gaat aanbieden, is nog onbekend.

Biofarmaceut Thermo Fisher ontwikkelt geneeskundige technologieën en levert laboratoriumbenodigdheden. De vestiging in Hoogkerk is een voormalig DSM-onderdeel met ongeveer 180 werknemers.

Al vanaf de zomer lagen de cao-partijen ver uit elkaar. Dat leidde in oktober tot een petitie waarin de medewerkers hun directie opriepen te komen met een loonsverhoging die automatisch de inflatie volgt, met daarbovenop een reële verbetering. Bovendien eisen ze een salarissysteem met duidelijke loonschalen en vaste jaarlijkse stappen en inflatiecorrecties. Hun werkgever houdt vast aan prestatiegebonden verhogingen. Daarom legde de directie van Thermo Fisher, zo stelt CNV, de petitie naast zich neer.