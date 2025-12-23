Theatermaker uit Enschede zamelt geld in voor UMCG-Transplantatiecentrum

In Enschede, zo’n 150 kilometer van de Stad, wordt geld ingezameld voor het Transplantiecentrum van het UMCG in Groningen. Enschedeër Tom Zwolman organiseert op 8 januari 2026 een theatercollege, waarvan de opbrengst grotendeels gedoneerd wordt aan het centrum in Groningen.

Het theatercollege van Zwolman gaat over zijn eigen persoonlijke verhaal: hij vertelt, onder andere met muziek, poëzie, en spoken word, over het onverwachts verlies van zijn vrouw Astrid en hoe hij hier mee om is gegaan.

Haar wens was om na haar overlijden haar organen te doneren. Zo kwam Zwolman bij het Groningse transplantiecentrum terecht. De zorg, warmte en begeleiding vanuit het UMCG-Transplantatiecentrum hebben hem diep geraakt en om iets terug te doen doneert hij een groot deel van de opbrengst aan het centrum.

Op de website van het theatercollege kunnen plekken gereserveerd worden. Toegang is gratis, maar bezoekers kunnen een vrije gift doen.