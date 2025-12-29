Terugblik: De best bekeken OOG-video’s van 2025

Het jaar is bijna ten einde, tijd voor een terugblik. Bij OOG zijn we dit jaar veel op pad geweest in de gemeente en er is veel gebeurd. Maar welke video’s van OOG zijn dit jaar het best bekeken? Hier de meest bekeken verhalen van 2025 op een rijtje.

1: Een weekend mee met de beveiliging van De Drie Gezusters

Het uitgaansleven van Groningen is berucht. Als enige stad zonder vaste sluitingstijden met een groot assortiment aan cafés, clubs en bars is Stad een gewilde plek om door te zakken tot na zonsopkomst.

We liepen een weekend lang mee met hoofdbeveiliger Michiel van de Drie Gezusters. Hij vertelt over wat je als bezoeker niet ziet tijdens het uitgaan en over de cultuurverandering in het uitgaansleven, met een toename van drugs en agressie. Bekijk onze extra lange video hier:

2: Nieuwe statiegeldmachine slokt duizenden blikjes en flesjes op

Ook zo weinig zin om je statiegeld blikje voor blikje en flesje voor flesje terug te verdienen? De “statiegeldbulkmachine” aan de Peizerweg slokt alles in één keer op. Henri Tijsseling, manager van studentenhuisvesting The Village vertelt erover:

3: Fietser in binnenstad heeft flinke pech: duizenden bijen nestelen zich op kettingkast

Het zal je fiets maar zijn. In mei nestelde een bijenkolonie zich op een kettingkast in Munnekeholm. Bekijk in onze video hoe Marjolein de Jong van imkerij Stadsgoud de zwerm voorzichtig weghaalt:

4: Tussen Kunst & Kitsch in het Groninger Museum

Op 3 maart haalden honderden Stadjers hun antieke voorwerpen, prullaria, en kunst van onbekende waarde van zolder om in het Groninger Museum erachter te komen wat ze nou echt in huis hadden. Een speciale opname van Tussen Kunst & Kitsch in het museum zorgde voor verbazing, teleurstelling, maar vooral veel plezier. Bekijk hier hoe de sfeer in het museum was:

5: Laatste loodjes voor heropening Hoofdstation op zondagochtend

Het vernieuwde Hoofdstation kan in deze lijst natuurlijk niet ontbreken. Hoewel het station al een paar maanden open is, ging er een jarenlange verbouwing aan vooraf. Op donderdag 10 juli postten we deze video, waarin de puntjes op de i voor de opening van het Hoofdstation werden gezet:

Op zondag 13 juli werd het Hoofdstation eindelijk geopend. Wil je zien hoe het er toen aan toe ging? Bekijk dan deze video: